Philippe PROST est architecte et urbaniste, auteur du projet de réhabilitation de l’**Hôtel Richer de Belleval**, place de la Canourgue à Montpellier. « _Intéressé par le passé, passionné par le futur_ », l’architecte Philippe Prost place au fondement de sa pratique l’étude historique et le lien entre les époques. À la tête de son agence d’architecture située à Paris, il réalise de nombreux projets dans le domaine du patrimoine, de l’urbanisme ou de l’architecture contemporaine, comme la réhabilitation de la Monnaie de Paris ou celle de la Cité des électriciens à Bruay-la-Buissière. Notre invité nous parlera de son approche de l’architecture et du patrimoine à travers la «nouvelle vie» de l’Hôtel Richer de Belleval, bâtiment emblématique de la Renaissance à Montpellier. Richer de Belleval, re-naissance. Gazette Café 6 rue Levat, 34000 Montpellier Montpellier Centre Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T18:00:00 2021-09-18T19:30:00

Lieu Gazette Café Adresse 6 rue Levat, 34000 Montpellier Ville Montpellier