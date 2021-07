Richelieu Richelieu Indre-et-Loire, Richelieu Conférence : Richelieu vu par Alexandre Dumas, entre réalité et fiction Richelieu Richelieu Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Richelieu

Conférence : Richelieu vu par Alexandre Dumas, entre réalité et fiction Richelieu, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Richelieu. Conférence : Richelieu vu par Alexandre Dumas, entre réalité et fiction 2021-07-17 – 2021-07-17

Richelieu Indre-et-Loire Conférence animée par Marie-Pierre Terrien, historienne. Alexandre Dumas a véhiculé un portrait du cardinal de Richelieu peu conforme à la réalité…

La conférence montrera que le romancier a puisé ses références chez des auteurs peu fiables du 17e siècle, qui voulaient dénigrer la politique du ministre de Louis XIII.

Cette approche novatrice, qui confronte l’histoire et la littérature, veut apporter un éclairage à l’œuvre du romancier et réhabiliter le cardinal-ministre, précurseur dans de nombreux domaines. Horaire : 18h30 Conférence animée par Marie-Pierre Terrien, historienne. Horaire : 18h30 carole.delabouillerie@ville-richelieu.fr +33 2 47 58 10 02 http://www.ville-richelieu.fr/ Conférence animée par Marie-Pierre Terrien, historienne. Alexandre Dumas a véhiculé un portrait du cardinal de Richelieu peu conforme à la réalité…

La conférence montrera que le romancier a puisé ses références chez des auteurs peu fiables du 17e siècle, qui voulaient dénigrer la politique du ministre de Louis XIII.

Cette approche novatrice, qui confronte l’histoire et la littérature, veut apporter un éclairage à l’œuvre du romancier et réhabiliter le cardinal-ministre, précurseur dans de nombreux domaines. Horaire : 18h30 Ville de Richelieu dernière mise à jour : 2021-07-05 par

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Richelieu Étiquettes évènement : Autres Lieu Richelieu Adresse Ville Richelieu lieuville 47.01252#0.32489