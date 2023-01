Conférence – Révolte août 1792 Moncoutant-sur-Sèvre, 17 mars 2023, Moncoutant-sur-Sèvre Moncoutant-sur-Sèvre.

Conférence – Révolte août 1792

Château de Genève rue de la Vendée Moncoutant-sur-Sèvre Deux-Sèvres rue de la Vendée Château de Genève

2023-03-17 – 2023-03-17

rue de la Vendée Château de Genève

Moncoutant-sur-Sèvre

Deux-Sèvres

Moncoutant-sur-Sèvre

EUR Cette conférence intègre toutes les dernières découvertes issues de la diffusion d’archives nationales et locales pour mieux comprendre les faits, les causes et les conséquences de cette révolte en 1792.

Le conférencier, Jean Philippe Poignant, issu d’une famille du Moncoutantais, partage le fruit de 8 ans de ses recherches sur l’histoire locale. Il est membre de l’association des Amis du château de Pugny et du Cercle Généalogique des Deux Sèvres.

Réservation au 05.49.72.60.44.

Cette conférence intègre toutes les dernières découvertes issues de la diffusion d’archives nationales et locales pour mieux comprendre les faits, les causes et les conséquences de cette révolte en 1792.

Le conférencier, Jean Philippe Poignant, issu d’une famille du Moncoutantais, partage le fruit de 8 ans de ses recherches sur l’histoire locale. Il est membre de l’association des Amis du château de Pugny et du Cercle Généalogique des Deux Sèvres.

Réservation au 05.49.72.60.44.

+33 5 49 72 60 44

non communiqué

rue de la Vendée Château de Genève Moncoutant-sur-Sèvre

dernière mise à jour : 2023-01-13 par