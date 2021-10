Caen Centre d'Etudes Théologiques Caen, Calvados Conférence – Réussir ça s’apprend Centre d’Etudes Théologiques Caen Catégories d’évènement: Caen

Rozen Tampé est mère de famille, professeur et fondatrice de “Hop dans la tête”. Elle aide, conseille, accompagne enfants et adultes sur les stratégies de l’apprentissage. Elle nous propose d’aborder ce sujet avec les outils de la gestion mentale selon les travaux d’Antoine de la Garanderie. Quelles tâches réalise le cerveau pour apprendre efficacement ? Comment être attentif, mémoriser, comprendre, réfléchir et imaginer avec la gesion mentale ? [www.hopdanslatete.com](http://www.hopdanslatete.com)

Réussir ça s’apprend ! Dans notre quotidien, notre travail, nos études, notre scolarité, comment faire pour apprend mieux, plus vite, efficacement, avec plaisir ? Centre d’Etudes Théologiques 3 rue Nicolas Oresme 14000 caen Caen Calvados

