Conférence : Restauration de l’église Saint-Martin de Villers-sur-Mer Villers-sur-Mer, 30 avril 2022, Villers-sur-Mer.

2022-04-30 – 2022-04-30 Salle panoramique du casino Place du Lieutenant Fernand Fanneau

Villers-sur-Mer Calvados

Marc de Guerpel, architecte, et son équipe, accompagné de la municipalité proposeront une conférence découverte autour du chantier de l’église Saint-Martin. Les participants pourront découvrir l’ampleur des travaux et les différents cœurs de métiers qui sont intervenus dans la restauration de ce Monument Historique. Ils pourront ensuite échanger librement pour en savoir plus sur cette belle aventure.

mairie@villers.fr +33 2 31 14 65 00 https://www.space-villers.fr/

