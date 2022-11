Conférence Restauration-Conservation du Patrimoine Bois Beautiran, 3 décembre 2022, Beautiran.

Conférence Restauration-Conservation du Patrimoine Bois

Le conférencier, Monsieur Philippe Bonneu-Faure est xylologue, diplômé du laboratoire de paléobotanique de la Sorbonne et membre actif de la Section Française de l’Institut International de la Conservation en tant que xylologue et restaurateur – conservateur bois, peintures sur chevalet et papiers – livre.

Le but de la conservation – restauration est de ralentir la dégradation plus ou moins rapide ainsi que la destruction totale de l’œuvre ou de l’ouvrage permettant la transmission d’un patrimoine dont la matière est porteuse soit d’un message, soit d’un « document » historique mais aussi d’une création artistique.

Monsieur Bonneu-Faure fera découvrir l’historique de la notion de restauration au travers des travaux de restaurateurs célèbres et des périodes d’intérêt ou de désintérêt pour les œuvres et ouvrages d’art.

Crêpes et boissons seront proposées au Salon de Thé.

