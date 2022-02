Conférence : Ressources mellifères pour nos abeilles Grandfontaine, 26 février 2022, Grandfontaine.

Conférence : Ressources mellifères pour nos abeilles Grandfontaine

2022-02-26 – 2022-02-26

Grandfontaine Bas-Rhin

Cette conférence animée par Amélie Mandel (agronome, coordinatrice de l’ADA Grand-Est) et Eric Bitzner (apiculteur professionnel dans la vallée de la Bruche), abordera le sujet des ressources mellifères via : le rôle de la nutrition et les besoins fondamentaux des abeilles et les aménagements mellifères autour des ruchers.

+33 3 88 97 95 19

Grandfontaine

