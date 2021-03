Paris Pavillon Carré de Baudouin Paris Conférence – Représenter la Commune aujourd’hui Pavillon Carré de Baudouin Paris Catégorie d’évènement: Paris

6 conférences autour de la Commune de Paris auront lieu au Pavillon Carré de Baudouin entre le 27 mars et le 26 mai 2021, sur des thématiques variées. En partenariat avec l’association Faisons Vivre la Commune. Eloi Valat est l’auteur de 4 volumes illustrés sur la commune, parus aux éditions Du bleu autour : Le Journal de la Commune, L’enterrement de Jules Vallès, La semaine sanglante et Louises, les femmes de la Commune. Raphaël Meyssan a publié aux éditions Delcourt, un roman graphique en trois volumes : Les Damnés de la Commune. Tome 1. A la recherche de Lavalette. Tome 2. Ceux qui n’étaient rien. Tome 3. Les Orphelins de l’histoire. Une confrontation graphiquement amicale entre deux imaginaires très différents qui concourent chacun à leur manière à nous rapprocher des événements de la Commune et de leurs protagonistes. Table ronde Représenter la Commune aujourd’hui avec Eloi Valat, graphiste et artiste et Raphaël Meyssan, graphiste. Modérateur : Jean-François Wagniart, enseignant, membre de la rédaction des Cahiers d’Histoire. Conférence en présentiel, sous réserve du contexte sanitaire / Retransmission en direct et en différé sur la chaine YouTube de la mairie du 20e Animations -> Conférence / Débat Pavillon Carré de Baudouin 121 rue de Ménilmontant Paris 75020

