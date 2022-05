Conférence : “Repenser nos jardins face aux changements climatiques” Saint-Pol-de-Léon Saint-Pol-de-Léon Catégories d’évènement: Finistère

Saint-Pol-de-Léon

Conférence : "Repenser nos jardins face aux changements climatiques"
Saint-Pol-de-Léon, 3 juin 2022
Salle Ti Kastelliz Rue de Plouénan

2022-06-03

Saint-Pol-de-Léon Finistère Conférence dans le cadre des Rendez-vous aux jardins, par Benjamin Goues, directeur du Jardin Georges Delasselle. Nombre de places limité. Sur réservation. +33 2 98 62 39 36 Conférence dans le cadre des Rendez-vous aux jardins, par Benjamin Goues, directeur du Jardin Georges Delasselle. Nombre de places limité. Sur réservation. Salle Ti Kastelliz Rue de Plouénan Saint-Pol-de-Léon

