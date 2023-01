Conférence « Rénovation logement » Saint-Jean-en-Royans Saint-Jean-en-Royans Saint-Jean-en-Royans Catégories d’Évènement: Drôme

Saint-Jean-en-Royans

Conférence « Rénovation logement » Saint-Jean-en-Royans, 25 janvier 2023, Saint-Jean-en-Royans Saint-Jean-en-Royans. Conférence « Rénovation logement » 3 rue des Ecoles Salle de la Parenthèse Saint-Jean-en-Royans Drôme Salle de la Parenthèse 3 rue des Ecoles

2023-01-25 18:30:00 18:30:00 – 2023-01-25 20:30:00 20:30:00

Salle de la Parenthèse 3 rue des Ecoles

Saint-Jean-en-Royans

Drôme Saint-Jean-en-Royans Vous souhaitez réaliser des travaux dans votre logement pour améliorer votre confort et réduire votre facture d’énergie ?



Cette conférence de Rénov’Habitat vous donnera tous toutes es informations utiles pour bien conduire votre projet. +33 4 75 02 00 90 https://www.renov-habitat-durable.fr/liste-actualites/conference-renovation-habitat-saint-jean-en-royans Salle de la Parenthèse 3 rue des Ecoles Saint-Jean-en-Royans

dernière mise à jour : 2023-01-13 par

Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Saint-Jean-en-Royans Autres Lieu Saint-Jean-en-Royans Adresse Saint-Jean-en-Royans Drôme Salle de la Parenthèse 3 rue des Ecoles Ville Saint-Jean-en-Royans Saint-Jean-en-Royans lieuville Salle de la Parenthèse 3 rue des Ecoles Saint-Jean-en-Royans Departement Drôme

Saint-Jean-en-Royans Saint-Jean-en-Royans Saint-Jean-en-Royans Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-jean-en-royans-saint-jean-en-royans/

Conférence « Rénovation logement » Saint-Jean-en-Royans 2023-01-25 was last modified: by Conférence « Rénovation logement » Saint-Jean-en-Royans Saint-Jean-en-Royans 25 janvier 2023 3 rue des Ecoles Salle de la Parenthèse Saint-Jean-en-Royans Drôme Drôme Saint-Jean-en-Royans Saint-Jean-en-Royans, Drôme

Saint-Jean-en-Royans Saint-Jean-en-Royans Drôme