CONFÉRENCE – RENCONTRES SOCIALES JEAN MOULIN EN PARTENARIAT AVEC LA CLASSE PRÉPARATOIRE DU LYCÉE HENRI IV : GÉNÉALOGIE ET CRITIQUE DE LA SOCIÉTÉ SALARIALE Béziers, 19 mars 2022, Béziers.

2022-03-19 10:00:00 10:00:00 – 2022-03-19

Béziers Hérault

« Généalogie et critique de la société salariale : le travail est-il le seul horizon de nos vies ? »

Au-delà des enjeux économiques, la place centrale du travail dans nos vies soulève un certain nombre d’interrogations : Pourquoi nous définissons-nous par notre emploi ? Pourquoi cherchons-nous à être toujours productifs au travail et sur notre temps libre ? D’où vient l’idée qu’ il faudrait une carrière qui nous passionne ?

« Comment le travail dévore notre vie »

Autant de questions auxquelles Céline Marty, agrégée de philosophie et vulgarisatrice sur sa chaîne YouTube « META », répond sans tabou dans son livre « Travailler moins pour vivre mieux » (Ed. Dunod, 182 pages, 2021) qui a paru mercredi 13 octobre 2021 en librairie. Un livre engagé à la croisée de la philosophie, de la sociologie et de l’histoire.

« Depuis un siècle et demi au moins, l’économie et les politiques publiques se sont mises au service du marché du travail et de son idéologie, l’éducation s’est transformée en formation professionnelle, l’existence est dédiée au travail et se définit globalement par lui, alors qu’il est toujours plus précaire et difficile d’accès. L’opinion publique voit d’un mauvais oeil tous ceux qui, pour des raisons familiales, médicales ou existentielles, voudraient vivre différemment », écrit l’autrice page 24, dans le premier chapitre intitulé « comment le travail a dévoré notre vie ». Le ton est donné.

La question du travailler moins (pour gagner autant) est devenue une question de moins en moins taboue, et de moins en moins idéaliste. Il y a quelques mois Les Echos titrait un article La semaine de quatre jours est-elle l’avenir du travail ?

