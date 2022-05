CONFERENCE – RENCONTRE THÉMATIQUE Nancy Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Nancy

CONFERENCE – RENCONTRE THÉMATIQUE Nancy, 3 juin 2022, Nancy. CONFERENCE – RENCONTRE THÉMATIQUE Nancy

2022-06-03 10:00:00 10:00:00 – 2022-06-03 12:00:00 12:00:00

Nancy Meurthe-et-Moselle La prochaine Rencontre thématique de l’Association Lora – Lorraine Art Contemporain aura lieu le vendredi 3 juin 2022 à partir de 10h à L’Octroi (Nancy). Et si, au lieu de jeter, on réparait, recyclait, réutilisait ? L’économie circulaire dans la culture : de quoi parle-t-on ? » Au programme : nUne conférence suivie d’échanges avec Sylvie Bétard (créatrice de L’Upcyclerie et co-fondatrice du collectif Les Augures) est prévue. Les problématiques liées au dérèglement climatique nous montrent que les pratiques doivent changer. Quel est l’impact de la Culture sur l’environnement ? Qu’est-ce que l’économie circulaire appliquée à la production artistique et culturelle ? Comment changer nos pratiques et embarquer les équipes dans cette transition écologique ? Réservation conseillée nPlus d’informations : https://www.lora.fr/events/427 +33 6 43 83 65 50 https://www.lora.fr/ Association Lora – Lorraine Art Contemporain

Nancy

dernière mise à jour : 2022-05-12 par

Détails Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle, Nancy Autres Lieu Nancy Adresse Ville Nancy lieuville Nancy Departement Meurthe-et-Moselle

Nancy Nancy Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nancy/

CONFERENCE – RENCONTRE THÉMATIQUE Nancy 2022-06-03 was last modified: by CONFERENCE – RENCONTRE THÉMATIQUE Nancy Nancy 3 juin 2022 Meurthe-et-Moselle nancy

Nancy Meurthe-et-Moselle