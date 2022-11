Conférence « Rencontre, Lecture, Dédicace » – Livarot Livarot-Pays-d’Auge Livarot-Pays-d'Auge Catégories d’évènement: Calvados

Livarot-Pays-d'Auge

Conférence « Rencontre, Lecture, Dédicace » – Livarot Livarot-Pays-d’Auge, 6 décembre 2022, Livarot-Pays-d'Auge. Conférence « Rencontre, Lecture, Dédicace » – Livarot

68 rue Marcel Gambier Livarot Manoir de l’Isle Livarot-Pays-d’Auge Calvados Livarot 68 rue Marcel Gambier

2022-12-06 18:30:00 18:30:00 – 2022-12-06

Livarot 68 rue Marcel Gambier

Livarot-Pays-d’Auge

Calvados Livarot-Pays-d’Auge Conférence « Rencontre, Lecture, Dédicace » avec Jean Baptiste Verrier et Pierre François Rault au manoir de l’Isle de Livarot le mardi 6 décembre à 18h30 Conférence « Rencontre, Lecture, Dédicace » avec Jean Baptiste Verrier et Pierre François Rault au manoir de l’Isle de Livarot le mardi 6 décembre à 18h30 Livarot 68 rue Marcel Gambier Livarot-Pays-d’Auge

dernière mise à jour : 2022-11-21 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Livarot-Pays-d'Auge Autres Lieu Livarot-Pays-d'Auge Manoir de l'Isle Adresse Livarot-Pays-d'Auge Calvados Livarot 68 rue Marcel Gambier Ville Livarot-Pays-d'Auge lieuville Livarot 68 rue Marcel Gambier Livarot-Pays-d'Auge Departement Calvados

Livarot-Pays-d'Auge Manoir de l'Isle Livarot-Pays-d'Auge Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/livarot-pays-dauge/

Conférence « Rencontre, Lecture, Dédicace » – Livarot Livarot-Pays-d’Auge 2022-12-06 was last modified: by Conférence « Rencontre, Lecture, Dédicace » – Livarot Livarot-Pays-d’Auge Livarot-Pays-d'Auge Manoir de l'Isle 6 décembre 2022 68 rue Marcel Gambier Livarot Manoir de l'Isle Livarot-Pays-d'Auge Calvados Calvados Livarot-Pays-d'Auge

Livarot-Pays-d'Auge Calvados