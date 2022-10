Conférence-rencontre La Roche-Chalais La Roche-Chalais Catégories d’évènement: Dordogne

2022-11-23 18:00:00 – 2022-11-23 La Roche-Chalais

Dordogne La Roche-Chalais Mercredi 23 novembre, au cinéma le Club de La Roche-Chalais, conférence-rencontre à 18h, organisée par la commission culture. Jean-Michel SIEKLUCKI, avocat devenu écrivain, présentera ses livres et nous parlera de quelques-unes des plus grandes affaires criminelles de sa carrière d’avocat. Gratuit et ouvert à tous – Verre de l’amitié offert par la municipalité dans le hall de la salle de spectacle en fin de rencontre.

