Conférence, rencontre et signature par Olivier Loubes, historien – Samedi 9 avril Château Malpagat L'Union

L'Union

Conférence, rencontre et signature par Olivier Loubes, historien – Samedi 9 avril

Château Malpagat, le samedi 9 avril à 15:00

Château Malpagat, le samedi 9 avril à 15:00

**« Jean Zay, la République et nous – Que faire de la démocratie sociale de Front populaire en 2022 ? »** A l’occasion de la publication en poche de la biographie qu’il a consacré à Jean Zay sous le titre : Jean Zay, la République au Panthéon (Dunod, 2021), Olivier Loubes propose de réfléchir sur ce que peut être la République à venir en regard de ce qu’avaient voulu construire les réformateurs sociaux du Front populaire. Le livre initial – Jean Zay, l’inconnu de la République (Colin) – publié en 2012 devait en effet être repris car, entre ces deux dates, l’entrée au Panthéon de Jean Zay en 2015 a tout changé et…n’a pourtant pas changé l’essentiel. Honoré nationalement, reconnu de façon universelle – œcuménique ? – dans le champ politique, Jean Zay, le ministre de l’Éducation et de la culture de Léon Blum, reste cependant un inconnu pour la très grande majorité des Français. C’est pour tenter de comprendre mieux et de contribuer à dépasser ce paradoxe, que ce livre garde son actualité et s’est vu augmenté de pages neuves sur le fonctionnement de la mémoire autour de cet homme-République, célébré mais pas aussi célèbre que sa vie le mériterait. Liberté, égalité, fraternité : de quelle république s’agit-il lorsque l’on devise avec Jean Zay, son histoire et la nôtre, en cette année d’élection présidentielle, en ces temps saturés par l’invocation des « valeurs républicaines » ? De quoi était faite sa conception et sa pratique d’une république sociale qui cherche à « populariser » la culture et se méfie du pouvoir personnel ? En quoi nous parle-t-elle encore d’un progrès politique commun de la démocratie politique et sociale dans le cadre d’une république parlementaire ? Évènement organisé par la Librairie des Passantes en partenariat avec la ville de L’Union. Château Malpagat Allée de Roncevaux, 31240 L’Union L’Union Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-09T15:00:00 2022-04-09T17:00:00

