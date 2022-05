CONFERENCE RENCONTRE DE LA MÉDIATION Épinal, 1 juin 2022, Épinal.

CONFERENCE RENCONTRE DE LA MÉDIATION
la lune en parachute
46 Rue Saint-Michel
Épinal

2022-06-01 10:30:00 – 12:30:00

Épinal Vosges

La Rencontre de la Médiation #8 est organisée le mercredi 1er juin 2022 à La Lune en Parachute. Les actions de médiation : évaluation et valorisation, pourquoi et comment procéder ? » nAu programme : nUne conférence suivie d’échanges avec Jean-Christophe Vilatte (Université de Lorraine – Laboratoire Culture et Communication – Université d’Avignon) est prévue. À l’heure où les actions de médiation permettent de maintenir un lien social avec le public, leur évaluation est un enjeu de grande importance. En effet, cette dernière permet de comprendre l’impact des actions, des dispositifs et des outils en place auprès des publics. L’évaluation accompagne l’actualisation et l’enrichissement des actions et leur valorisation.

la lune en parachute 46 Rue Saint-Michel Épinal

