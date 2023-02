Conférence “rencontre avec la vie sous-marine du Nord Cotentin” Tourlaville, 29 avril 2023, Cherbourg-en-Cotentin .

Conférence “rencontre avec la vie sous-marine du Nord Cotentin”

356 rue des ALgues Tourlaville Cherbourg-en-Cotentin Manche Tourlaville 356 rue des ALgues

2023-04-29 15:00:00 15:00:00 – 2023-04-29 17:30:00 17:30:00

Tourlaville 356 rue des ALgues

Cherbourg-en-Cotentin

Manche

La conférence qui vous est proposée souhaite vous faire vivre les rencontres entre les plongeurs et les habitants du monde sous-marin de nos côtes.

Une faune et flore qui vous sont peut-être familières mais parfois mal connues(entre la pointe de Barfleur et le cap de la Hague).

La conférence qui vous est proposée souhaite vous faire vivre les rencontres entre les plongeurs et les habitants du monde sous-marin de nos côtes.

Une faune et flore qui vous sont peut-être familières mais parfois mal connues(entre la pointe de Barfleur et le cap de la Hague).

maison.littoral.50110@cherbourg.fr +33 2 33 22 22 16 https://www.cherbourg.fr/

Tourlaville 356 rue des ALgues Cherbourg-en-Cotentin

dernière mise à jour : 2023-02-14 par