2022-02-20 14:30:00 14:30:00 – 2022-02-20 16:00:00 16:00:00

Fleury-devant-Douaumont Meuse Fleury-devant-Douaumont Table-ronde animée par Béatrice Marchal, petite-fille de Joseph Vincent, Julien Larere-Genevoix, petit-fils de Maurice Genevoix, François Cochet, professeur émérite de l’Université Lorraine-Metz et président du Conseil d’orientation scientifique du Mémorial de Verdun.

Modérateur : Nicolas Czubak, historien et responsable du Service « Histoire & Médiation » au Mémorial de Verdun. À partir du témoignage de Joseph, un de « Ceux de 14 », la table-ronde confrontera le parcours et les écrits de Joseph Vincent à ceux de Maurice Genevoix, tous deux combattants des Éparges du 106e Régiment d’infanterie et liés au champ de bataille de Verdun. Elle offrira un éclairage sur les sources écrites produites par les soldats pendant la Grande Guerre (lettres, récits, carnets…). GRATUIT, réservation vivement conseillée sur www.memorial-verdun.fr info@memorial-verdun.fr +33 3 29 88 19 16 http://www.memorial-verdun.fr/ © Famille Marchal

