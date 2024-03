Conférence Rencontre avec… Frantz Fanon Espace Philippe Auguste Vernon, vendredi 12 avril 2024.

Le rencontre avec … la pensée de Frantz Fanon, prend fin le cycle de trois conférences de Màtyàs Molnar, agrégé de philosophie, qui présentent la pensée de philosophes qui se sont intéressés au phénomène de la violence. Le but des conférences est de nous aider à affiner notre connaissance du phénomène et des concepts que le trois penseurs nous proposent pour comprendre, contrer ou accepter, la violence. Les conférences sont ouvertes à un public adulte et de adolescents. A la fin de la conférence le public peut intervenir avec des questions.

Frantz Fanon (1925-1961) avec ce penseur et protagoniste de la lutte anticoloniale on est amené à se confronter avec l’attitude de l’Etat qui, tout en se maintenant défenseur des droits à son intérieur, n’hésite pas à opprimer et à soumettre par tous le moyens d’autres populations. Un Etat qui est capable d’une double attitude, vieille comme l’Histoire, mais qui devient le centre de la réflexion de Fanon, qui analyse aussi les effets psychologiques sur les opprimés et les oppresseurs.

Début : 2024-04-12 19:00:00

fin : 2024-04-12 21:00:00

Espace Philippe Auguste 12 Avenue Victor Hugo

Vernon 27200 Eure Normandie mediatheque.vernon@sna27.fr

