Conférence Rencontre avec Cécile Delîle Espace Philippe Auguste Vernon, vendredi 5 avril 2024.

Conférence Rencontre avec Cécile Delîle Espace Philippe Auguste Vernon Eure

Le 5 avril, la médiathèque de Vernon accueillera Cécile Delîle, romancière amoureuse de peinture et de littérature, autrice du Van Gogh retrouvé, une fiction halletante qui met en scène le peintre dans sa quête d’absolu, une errance, une fuite frénétique. Elle sera présente pour une rencontre suivie d’une séance de décicaces en partenariat avec la librairie La Compagnie des livres.

« En juillet 2022, le musée national d’Écosse trouve, par hasard, un autoportrait inédit de Vincent van Gogh, dissimulé sous des couches de colle et de carton, au dos d’un tableau du peintre hollandais, la Tête de paysanne au bonnet blanc. C’est un cadeau merveilleux pour l’Écosse qui restera à jamais entre les mains du National Gallery of Scotland ! déclare la conservatrice du musée.

Leah part aussitôt à sa rencontre, envoyée à Édimbourg par son supérieur, directeur du musée Van Gogh d’Amsterdam, pour négocier le retour du tableau sur sa terre d’origine. Mais secrètement, elle poursuit un but différent le verso de la toile dévoile un autre homme… Qui est-il ? Leah remonte le fil de la vie du peintre pour le découvrir.

Un tableau en cachait un autre, un homme en cachait un autre aussi, et elle espérait bien que cet autoportrait appuierait sa thèse. Sous les nuages pommelés d’Édimbourg, elle était prête à grimper jusqu’au donjon du château pour affronter cet autre Vincent. »

Le 5 avril, la médiathèque de Vernon accueillera Cécile Delîle, romancière amoureuse de peinture et de littérature, autrice du Van Gogh retrouvé, une fiction halletante qui met en scène le peintre dans sa quête d’absolu, une errance, une fuite frénétique. Elle sera présente pour une rencontre suivie d’une séance de décicaces en partenariat avec la librairie La Compagnie des livres.

« En juillet 2022, le musée national d’Écosse trouve, par hasard, un autoportrait inédit de Vincent van Gogh, dissimulé sous des couches de colle et de carton, au dos d’un tableau du peintre hollandais, la Tête de paysanne au bonnet blanc. C’est un cadeau merveilleux pour l’Écosse qui restera à jamais entre les mains du National Gallery of Scotland ! déclare la conservatrice du musée.

Leah part aussitôt à sa rencontre, envoyée à Édimbourg par son supérieur, directeur du musée Van Gogh d’Amsterdam, pour négocier le retour du tableau sur sa terre d’origine. Mais secrètement, elle poursuit un but différent le verso de la toile dévoile un autre homme… Qui est-il ? Leah remonte le fil de la vie du peintre pour le découvrir.

Un tableau en cachait un autre, un homme en cachait un autre aussi, et elle espérait bien que cet autoportrait appuierait sa thèse. Sous les nuages pommelés d’Édimbourg, elle était prête à grimper jusqu’au donjon du château pour affronter cet autre Vincent. » .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 19:00:00

fin : 2024-04-05 20:30:00

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo

Vernon 27200 Eure Normandie mediatheque.vernon@sna27.fr

L’événement Conférence Rencontre avec Cécile Delîle Vernon a été mis à jour le 2024-03-06 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération