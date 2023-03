Conférence, Rencontre avec « Ahmed Mansour », 25 mai 2023, Figeac .

Conférence, Rencontre avec « Ahmed Mansour »

Annexe du Musée Champollion Figeac Lot

2023-05-25 18:00:00 18:00:00 – 2023-05-25

Figeac

Lot

Suivie de la projection du documentaire : « Voyage de l’écriture en Égypte »

Le documentaire Voyage de l’écriture en Égypte vise à révéler la variété des écritures qui ont traversé l’Égypte, à étudier leur apparition et leur disparition, et à évaluer leur influence et leur interactivité au sein de la société locale. Il étudie comment les différentes écritures ont pu se développer en Egypte en montrant les différentes étapes de leur invention et de leur évolution.

Le film présente les écritures, apparues en Egypte, depuis l’âge préhistorique jusqu’à nos jours, comme les graffitis des débuts de l’écriture, et les écritures égyptiennes anciennes, y compris le hiéroglyphe, le démotique, le hiératique, le copte. Mais également les écritures des minorités qui ont vécu en Égypte comme le syriaque, l’amharique, l’hébreu, jusqu’à l’apparition des écritures arabes.

Ahmed Mansour est directeur du Writing and Scripts Center, Academic Research Sector de la Bibliotheca Alexandrina d’Alexandrie en Egypte.

Le Centre d’Écrits et d’Écritures constitue l’un des centres de recherche affiliés à la Bibliotheca Alexandrina. Il a pour vocation d’étudier les inscriptions, les calligraphies et les écritures du monde à travers les âges, de la période prédynastique à l’ère numérique.

Aspirant à devenir un centre pionnier et unique dans ce domaine, il vise à promouvoir l’intérêt pour l’histoire des écritures et leur évolution, ainsi qu’à les préserver et les sauvegarder numériquement.

Depuis sa création, le Centre d’Écrits et d’Écritures s’est fixé plusieurs objectifs, à savoir : la production et la documentation électronique des écritures, l’étude de leur évolution jusqu’à l’âge numérique, et l’étude de l’esthétique de la calligraphie comme moyen d’expression artistique distinguée.

Figeac

