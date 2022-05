Conférence “Renaître en Égypte ancienne”, 3 juin 2022, .

Conférence “Renaître en Égypte ancienne”

2022-06-03 – 2022-06-03

Mme Patricia RIGAULT-DÉON (cheffe des études du département des Antiquités égyptiennes au musée du Louvre)

Cette présentation propose une approche de quelques thèmes liés à la mort et à la survie dans l’au-delà en Égypte ancienne à partir des collections du Musée du Louvre. Rites liés à l’enterrement, aspirations post-mortem des défunts et textes accompagnant le défunt pour assurer sa survie évoluent au fil du temps et l’équipement funéraire connaît des changements significatifs pendant toute l’histoire de l’Égypte ancienne. La richesse de la collection de cercueils et sarcophages permet d’aborder toutes ces thématiques et d’avoir une vision globale de l’évolution des conceptions funéraires des anciens égyptiens.

