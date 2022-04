CONFERENCE RENAISSANCE DU VIEUX BOULOGNE – ANNONCIADES Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer Catégorie d’évènement: Boulogne-sur-Mer

CONFERENCE RENAISSANCE DU VIEUX BOULOGNE – ANNONCIADES Boulogne-sur-Mer, 29 avril 2022, Boulogne-sur-Mer. CONFERENCE RENAISSANCE DU VIEUX BOULOGNE – ANNONCIADES 18 Place de la Résistance Boulogne-sur-Mer

2022-04-29 – 2022-04-29

18 Place de la Résistance Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais Boulogne-sur-Mer Conférence Renaissance du Vieux Boulogne “Un projet de débarquement en Angleterre en 1740”

Par Monsieur Yann Gobert-Sergent Bibliothèque des Annonciades, Salle Cassar Vendredi 29 avril, 18h Gratuit, Entrée libre

Renseignements : Renaissance du Vieux Boulogne

Château-Musée, rue de Bernet 62200 Boulogne-sur-Mer +33 3 21 92 11 52 http://www.renaissance-vieux-boulogne.fr/ Conférence Renaissance du Vieux Boulogne “Un projet de débarquement en Angleterre en 1740”

Par Monsieur Yann Gobert-Sergent Bibliothèque des Annonciades, Salle Cassar Vendredi 29 avril, 18h Gratuit, Entrée libre

Renseignements : Renaissance du Vieux Boulogne

Château-Musée, rue de Bernet 62200 Boulogne-sur-Mer 18 Place de la Résistance Boulogne-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-03-30 par

Détails Catégorie d’évènement: Boulogne-sur-Mer Autres Lieu Boulogne-sur-Mer Adresse 18 Place de la Résistance Ville Boulogne-sur-Mer lieuville 18 Place de la Résistance Boulogne-sur-Mer

CONFERENCE RENAISSANCE DU VIEUX BOULOGNE – ANNONCIADES Boulogne-sur-Mer 2022-04-29 was last modified: by CONFERENCE RENAISSANCE DU VIEUX BOULOGNE – ANNONCIADES Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 29 avril 2022

Boulogne-sur-Mer