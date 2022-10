Conférence Ren Pertuis Pertuis Catégories d’évènement: Pertuis

2022-10-21 18:00:00 – 2022-10-21 20:00:00

Vaucluse Rencontre Conférence dédicace avec Jennifer Martin sur le thème de la nutrition. Jennifer est auteure de deux ouvrages culinaires. Elle nous fera le plaisir de nous expliquer son parcours, l’intérêt des modes de cuissons à la vapeur douce et nous parlera des aliments santé pour optimiser notre hygiène de vie. Parce que la santé passe par l’assiette!

Rafraichissements et dégustation des vins du domaine offerts.

GRATUIT INSCRIPTION OBLIGATOIRE
coralieimhoff84@gmail.com +33 6 18 77 92 12
CHATEAU GRAND CALLAMAND 239 ROUTE DE LA LOUBIERE Pertuis

