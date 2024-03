Conférence « Religions et discriminations » Centre Paris Anim’ Solidarité Angèle Mercier Paris, mercredi 27 mars 2024.

Le mercredi 27 mars 2024

de 19h30 à 21h00

.Public adultes. gratuit

Rencontre avec l’avocat et militant Arié Alimi le mercredi 27 mars à 19h30.

Membre de la Ligue des droits de l’homme (LDH) et militant, l’avocat de renom Arié Alimi et la journaliste de Radio Parleur Violette Voldoire reviendront sur la question des discriminations liées à la religion, de l’antisémitisme, de l’islamophobie et du traitement qui leur est réservé dans les médias.

Vous êtes tous et toutes bienvenues au Centre Paris Anim’ Solidarité Angèle Mercier pour participer à cette conférence d’importance capitale, le mercredi 27 mars à partir de 19h30. Venez nombreux et nombreuses si ces sujets vous préoccupent !

Centre Paris Anim’ Solidarité Angèle Mercier 133-135 boulevard Serurier 75019

Contact : +33142492516 lbillion@ligueparis.org https://www.facebook.com/CentreParisAnimSolidariteAngeleMercier/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/CentreParisAnimSolidariteAngeleMercier/?locale=fr_FR

Louis Billion