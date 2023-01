Conférence “Réhabiliter et réhabiter : quels lieux de réinvention du commun ? ” Cluny, 31 janvier 2023, Cluny Cluny.

Conférence “Réhabiliter et réhabiter : quels lieux de réinvention du commun ? ”

Amphithéâtre J. Cliton (entrée Place de l’Abbaye) – Campus Arts et Métiers CLUNY Place du 11 août 1944 Cluny Saône-et-Loire Place du 11 août 1944 Amphithéâtre J. Cliton (entrée Place de l’Abbaye) – Campus Arts et Métiers CLUNY

2023-01-31 20:00:00 – 2023-01-31 22:00:00

Place du 11 août 1944 Amphithéâtre J. Cliton (entrée Place de l’Abbaye) – Campus Arts et Métiers CLUNY

Cluny

Saône-et-Loire

Cluny

Conférence proposée par le CCIC-Collège Européen de Cluny, animé par Merril SINEUS, Architecte DPLG et urbaniste.

En prenant comme argument le projet naissant de réhabilitation du sanatorium de Bergesserin, sur le territoire du Clunisois, nous examinerons une sélection d’autres lieux et collectifs en France et en Europe issus de volontés associatives ou habitantes, mettant en œuvre une programmation évolutive, ouverte, et une réhabilitation progressive des bâtiments en dehors des formes classiques de requalification immobilière traditionnelle. Nous verrons de quelle manière ces projets combinent soutien public, capacitation citoyenne et relation renouvelée à leur territoire, tout en réinventant création de commun, relation au travail, préservation d’un patrimoine singulier et valorisation des ressources locales.

Basée entre Paris et Besançon, Merril Sinéus est architecte et urbaniste. A partir d’une pratique hybride entre maîtrise d’œuvre architecturale, expérimentation constructive, enseignement et recherche, elle témoigne d’une expertise sur les situations urbaines en devenir. Son travail tente de donner toute sa place à l’implication collective dans les projets architecturaux et urbains, dans sa capacité à faire levier vers un avenir plus juste pour tous. Elle enseigne à l’ENSA Paris La Villette, développant une pédagogie qui valorise les initiatives étudiantes et les partenariats avec la société civile.

ccic.cluny@ensam.eu +33 3 85 59 53 60 https://collegecluny.eu/

Place du 11 août 1944 Amphithéâtre J. Cliton (entrée Place de l’Abbaye) – Campus Arts et Métiers CLUNY Cluny

dernière mise à jour : 2023-01-25 par