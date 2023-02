CONFÉRENCE : RÉGIONS ULTRA-PÉRIPHÉRIQUES (RUP) & PAYS ET TERRITOIRE D’OUTRE-MER (PTOM), 20 mars 2023, Frontignan .

CONFÉRENCE : RÉGIONS ULTRA-PÉRIPHÉRIQUES (RUP) & PAYS ET TERRITOIRE D’OUTRE-MER (PTOM)

Centre Culturel François Villon

28 avenue Frédéric Mistral Frontignan Herault

2023-03-20 – 2023-03-20

Frontignan

Herault

Malgré leur éloignement et leur petite taille ces RUPs et les PTOMs présentent un intérêt particulier aux yeux des États membres et de l’Union européenne. L’Union européenne soutient le développement des régions les plus lointaines, dénommées RUPs qui dépendent de 3 différents États membres de l’UE, France, Portugal et Espagne. Le statut de PTOM concerne 13 pays et territoires relevant constitutionnellement de 3 États membres de l’Union européenne : le Danemark, la France et les Pays-Bas. ï‚· Quel est la différence entre les RUPs et les PTOMs ? ï‚· Quelles particularités sont les leurs? ï‚· Pourquoi ont-ils une importance stratégique pour les États membres et l’UE? ï‚· Comment l’UE soutient leur développement économique et social ? Entre autre, un exemple de développement en Guyane est présenté où la production de rhum s’améliore avec l’aide de soutien par les fonds européens.

