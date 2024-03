Conférence Regards sur… les Script Girls Musée Champollion à Figeac place Champollion Figeac, jeudi 25 avril 2024.

Conférence Regards sur… les Script Girls Musée Champollion à Figeac place Champollion Figeac Lot

Regards sur… les Script Girls par Céline Ramio, directrice des Musées de la ville de Figeac.

Pour appréhender au mieux l’oeuvre d’un(e) artiste, il est primordial d’avoir une vue d’ensemble de son travail afin de comprendre son cheminement, sa démarche artistique, ses influences, au regard notamment de son histoire personnelle et du monde qui l’entoure. Dans le prolongement de l’exposition Script girls , Céline Ramio, commissaire

de l’exposition, vous propose d’entrer dans l’univers de plusieurs des artistes présentées. Elle nous présentera en détail leur travail et le rapport qu’elles entretiennent à l’écriture.

EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-25 18:00:00

fin : 2024-04-25

place Champollion Musée Champollion Les Écritures du Monde-

Figeac 46100 Lot Occitanie

L’événement Conférence Regards sur… les Script Girls Musée Champollion à Figeac Figeac a été mis à jour le 2024-02-29 par OT Figeac