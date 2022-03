Conférence: regards sur la parure antique Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Poursuivant l’exploration du monde du costume et de la mode, le musée de la faïence et des beaux-arts reçoit exceptionnellement dix-neuf bijoux du musée archéologique de la Porte du Croux. Fibules, bagues et colliers vous montreront que le souci de l’apparence n’est pas né d’hier ! Par Aurélie Ducreux, archéologue et guide-conférencière.

Gratuit sur inscription

Le Musée de la Faïence et des Beaux-Arts reçoit exceptionnellement dix-neuf bijoux du musée archéologique de la Porte du Croux.

