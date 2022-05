Conférence : Regards sur la parure antique, 4 mai 2022, .

Conférence : Regards sur la parure antique

2022-05-04 – 2022-05-04

EUR Conférence « Reagards sur la parure antique » au Musée de la Faïence et des Beaux-Arts, dans la salle micro folie de NEVERS.

Rendez vous à 19h.

Poursuivant l’exploration du monde du costume et de la mode, le musée de la faïence et des beaux-arts reçoit exceptionnellement 19 bijoux du musée archéologique de la Porte du Croux. Fibules, bagues et colliers vous montreront que le souci de l’apparence n’est pas né d’hier !

Par Aurélie Ducreux, archéologue et guide-conférencière.

Gratuit mais sur réservation : https://culture.nevers.fr/agenda/conferences/conference-regards-sur-la-parure-antique-2/

Le musée est aussi ouvert en nocturne jusqu’à 21h30.

Infos au 03.86.68.48.60

