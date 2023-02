Conférence « Regards et perceptions du paysage » GEDRE Gavarnie-Gèdre Catégories d’Évènement: Gavarnie-Gèdre

Hautes-Pyrénées

Conférence « Regards et perceptions du paysage » GEDRE, 24 février 2023, Gavarnie-Gèdre . Conférence « Regards et perceptions du paysage » Centre de découverte et d’interprétation Millaris GEDRE Place de la Bergère Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrenees GEDRE Centre de découverte et d’interprétation Millaris

2023-02-24 18:00:00 – 2023-02-24

GEDRE Centre de découverte et d’interprétation Millaris

Gavarnie-Gèdre

Hautes-Pyrenees Conférence proposée par la Mairie de Gavarnie-Gèdre et l’association Montagnes, Cultures & Avenir dans le cadre de l’exposition « Un photographe en résidence à Gèdre : Lucien BRIET (1889-1903). Conférence de David PENIN du Parc national des Pyrénées. +33 5 62 92 35 25 GEDRE Centre de découverte et d’interprétation Millaris Gavarnie-Gèdre

dernière mise à jour : 2023-02-07 par

Détails Catégories d’Évènement: Gavarnie-Gèdre, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Gavarnie-Gèdre Place de la Bergère Adresse Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrenees GEDRE Centre de découverte et d'interprétation Millaris Ville Gavarnie-Gèdre lieuville GEDRE Centre de découverte et d'interprétation Millaris Gavarnie-Gèdre Departement Hautes-Pyrenees

Gavarnie-Gèdre Place de la Bergère Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrenees https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gavarnie-gedre /

Conférence « Regards et perceptions du paysage » GEDRE 2023-02-24 was last modified: by Conférence « Regards et perceptions du paysage » GEDRE Gavarnie-Gèdre Place de la Bergère 24 février 2023 Centre de découverte et d'interprétation Millaris GEDRE Place de la Bergère Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrénées GEDRE Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrénées

Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrenees