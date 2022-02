Conférence Regards Croisées : Mousses et lichens – plusieurs approches Quetigny, 30 mars 2022, Quetigny.

EUR La Société des Sciences Naturelles de Bourgogne et le lycée Olivier de Serres lancent leur cycle de conférences « Regards Croisés » sur le thème : Mousses et lichens – Plusieurs approches… Elle aura lieu le mercredi 30 mars 2022 à 18h dans l’amphithéâtre du lycée Olivier de Serres (21 Bd Olivier de Serres, 21800 Quetigny). La soirée sera ponctuée par trois conférences : Véronique BRINDEAU (Ecrivaine, autrice de « Louange des mousses ») ; Olivier BARDET (Botaniste, Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) ; Vincent ZONCA (Ecrivain, auteur de « LICHENS, Pour une résistance minimale »). Elle se terminera par un temps d’échanges autour du Grand Témoin, Jean VALLADE (Botaniste, SSNB). Cette soirée permettra de croiser les regards entre l’approche scientifique et des approches plus surprenantes (culturelle, artistique, philosophique, ou encore historique) avec un dénominateur commun : la passion naturaliste.

