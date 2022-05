Conférence “Réflexes alimentaires et arthrose” Maison des Loisirs Fontenilles Catégories d’évènement: Fontenilles

Existe-t-il une de façon de s’alimenter qui permettrait de préserver ses articulations ? La réponse est oui ! Hippocrate le disait 400 ans avant notre ère : **”Que l’alimentation soit ta première médecine !”**. Découvrez quelques “clés” utiles pour **préserver votre santé en général** et **articulaire en particulier**, dispensées par **Danièle Rettig, conseillère en nutrition** : “_Mon rôle consiste à aider les gens à associer les aliments. Il n’existe pas d’aliment diabolique. Tout réside dans le dosage. Mieux manger permet réellement de mieux vivre, de mieux dormir, de mieux gérer son stress. Il est possible de faire une cuisine différente, avec des saveurs et moins de graisse. Manger reste un acte convivial. Modifier progressivement ses habitudes alimentaires permet de mieux s’entretenir et de mieux vieillir_”.

