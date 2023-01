Conférence « Redécentralisation d’Internet, se libérer des GAFAM » Cluny Cluny Catégories d’Évènement: Cluny

Saône-et-Loire Conférence animé par Stéphane CROZAT, enseignant-chercheur à l’Université de Technologie de Compiègne, membre de Framasoft

« Internet est né décentralisé du mariage improbable entre la culture hippie et le défense étasunienne. Aujourd’hui pourtant, la structuration de nombreux services autour de quelques géants génère un phénomène de recentralisation. Cette situation de dépendance pose un certain nombre de questions que ce soit au niveau du respect de la vie privée, des alternatives économiques ou des libertés individuelles. Ne serait-il pas temps d’opposer au capitalisme de surveillance un mouvement de redécentralisation ?

Nous proposerons trois temps lors de cette conférence : une petite histoire d'Internet pour commencer, une introduction au capitalisme de surveillance ensuite, et enfin nous terminerons par la présentation de la dernière campagne de Framasoft « collectivisons Internet et convivialisons Internet ». ccic.cluny@ensam.eu +33 3 85 59 53 60

