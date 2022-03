Conférence Recruter, animer, motiver et objectiver ses sales Startup Ker Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Conférence Recruter, animer, motiver et objectiver ses sales Startup Ker, 25 mars 2022, Rennes. Conférence Recruter, animer, motiver et objectiver ses sales

Startup Ker, le vendredi 25 mars à 09:00

Nous accueillerons pour l’occasion Eric Le Poole, fondateur de HL TRAD. Eric a su développer pendant les 15 ans qu’il a été à la tête de son entreprise une culture commerciale unique ! Résultat –> un CA passé de 0 à 18 millions d’euros Son entreprise spécialisée dans les services de traduction pour les avocats et financiers a connu un développement plus que florissant. Elle a été cédé en 2018 au leader européen de la traduction professionnelle. Les échanges promettent donc d’être passionnants ! Une belle occasion de s’inspirer et d’échanger avec le talentueux et exigeant Eric Le Poole pour “recruter, animer, motiver et objectiver ses sales.” 24 mars à 9h à Startup Ker à Rennes ! Startup Ker 33 Av. Aristide Briand, 35000 Rennes Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-25T09:00:00 2022-03-25T11:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Startup Ker Adresse 33 Av. Aristide Briand, 35000 Rennes Ville Rennes lieuville Startup Ker Rennes Departement Ille-et-Vilaine

Startup Ker Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Conférence Recruter, animer, motiver et objectiver ses sales Startup Ker 2022-03-25 was last modified: by Conférence Recruter, animer, motiver et objectiver ses sales Startup Ker Startup Ker 25 mars 2022 Rennes Startup Ker Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine