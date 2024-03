Conférence-récit « Sur l’échine du Dragon » Lampaul-Guimiliau, vendredi 29 mars 2024.

Conférence-récit « Sur l’échine du Dragon » Lampaul-Guimiliau Finistère

Cent-neuf jours à travers France et Italie, sur les traces d’un pèlerinage oublié entre le Mont-Saint-Michel et le Monte Gargano dans les Pouilles. Parcourons à pied, en bivouac cette ligne réelle ou imaginaire sur laquelle les hommes ont bâti leurs temples depuis des millénaires. Nous irons à la rencontre des gardiens des lieux, des artistes inspirés par cette ligne mystérieuse, voir et écouter ce qu’ils ont à nous dire. Mais au-delà, Éric nous propose

un chemin de beauté intemporelle, si proche et si profond. Participation au chapeau … pour le matériel nécessaire au prochain voyage. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29 20:30:00

fin : 2024-03-29

Salle de la Tannerie

Lampaul-Guimiliau 29400 Finistère Bretagne eric@georgelin.net

