Conférence “Recherche scientifique sur les abbayes d’Arthous et de Sorde-l’Abbaye” TARBES, 10 mars 2023, Tarbes . Conférence “Recherche scientifique sur les abbayes d’Arthous et de Sorde-l’Abbaye” Quai de l’Adour TARBES à la Bourse du Travail Tarbes Hautes-Pyrenees TARBES Quai de l’Adour

Hautes-Pyrenees Conférence-rencontre organisée par l’association Guillaume Mauran dans le cadres des Rencontres avec les chercheurs Depuis 2016, le Conseil Départemental des Landes a mis en place un programme de recherche scientifique sur les Abbayes d’Arthous et de Sorde-l’abbaye, près de Peyrehorade. Stéphane Abadie, résident scientifique, viendra exposer les collaborations en cours qui mêlent recherche de pointe, restaurations et mise en valeur touristique. +33 6 25 01 38 48 TARBES Quai de l’Adour Tarbes

