Conférence “réchauffement climatique et biodiversité” Lesparre-Médoc, 6 avril 2022, Lesparre-Médoc.

Conférence “réchauffement climatique et biodiversité” Sport Athlétique Médocain omnisports 25 route de Bordeaux Lesparre-Médoc

2022-04-06 18:00:00 – 2022-04-06 19:30:00 Sport Athlétique Médocain omnisports 25 route de Bordeaux

Lesparre-Médoc Gironde

EUR 0 Venez assister à la conférence de Gaël Barreau, spécialiste Nature et Biodiversité, sur le thème du réchauffement climatique et de la biodiversité.

Cette conférence vous est proposée par l’Association Terre et Océan en partenariat avec la CPIE Médoc-Curuma.

Entrée libre et gratuite.

+33 5 56 09 65 57

CPIE Médoc- Curuma

