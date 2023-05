[Conférence] Raumlabor Berlin – The Floating University & more Pavillon de l’Arsenal Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris [Conférence] Raumlabor Berlin – The Floating University & more Pavillon de l’Arsenal, 23 mai 2023, Paris. Le mardi 23 mai 2023

de 19h00 à 20h00

.Public adolescents adultes. gratuit

Manifestation organisée dans le cadre du cycle de conférences An Architecture School Of Commons Une nouvelle architecture du vivre ensemble sera probablement façonnée différemment des architectures de la séparation. Comment imaginer de nouvelles manières de penser, d’apprendre et de concevoir des architectures de partage qui, crucialement, se défassent des logiques d’extraction radicale, de marchandisation et de fluidité ? Markus Bader abordera un certain nombre d’expériences pédagogiques menées au sein de l’Open Raumlabor University, s’intéressant également à leurs manifestations au sein de la Floating University, à des exercices de préfiguration, mais également dans la manière dont elles se reflètent dans les pratiques institutionnelles. Pavillon de l’Arsenal 21 boulevard Morland 75004 Paris Contact : https://www.pavillon-arsenal.com/fr/conferences-debats/12697-raumlabor-berlin.html 0142763397 infopa@pavillon-arsenal.com https://www.facebook.com/PavillonArsenal https://www.facebook.com/PavillonArsenal https://www.pavillon-arsenal.com/fr/conferences-debats/12697-raumlabor-berlin.html

© Matthias Kestel 2018 Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Pavillon de l'Arsenal Adresse 21 boulevard Morland Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Pavillon de l'Arsenal Paris

Pavillon de l'Arsenal Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

[Conférence] Raumlabor Berlin – The Floating University & more Pavillon de l’Arsenal 2023-05-23 was last modified: by [Conférence] Raumlabor Berlin – The Floating University & more Pavillon de l’Arsenal Pavillon de l'Arsenal 23 mai 2023 Pavillon de l'Arsenal Paris,Paris

Paris Paris