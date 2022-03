Conférence: Racisme et antisémitisme. Des pensées aux actes, jusqu’où va la liberté d’expression ? Faculté de droit et de science politique d’Aix-Marseille-Université Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Conférence: Racisme et antisémitisme. Des pensées aux actes, jusqu’où va la liberté d’expression ? Faculté de droit et de science politique d’Aix-Marseille-Université, 22 mars 2022, Aix-en-Provence. Conférence: Racisme et antisémitisme. Des pensées aux actes, jusqu’où va la liberté d’expression ?

Faculté de droit et de science politique d’Aix-Marseille-Université, le mardi 22 mars à 15:00

Conférence de Mario STASI, Président de la LICRA : **« Racisme et antisémitisme. Des pensées aux actes, jusqu’où va la liberté d’expression »** Alain Chouraqui, Président de la Fondation du Camp des Milles-Mémoire et Education, Directeur de recherche émérite au CNRS est invité pour participer à la table-ronde/discussion qui se tiendra à la suite de cette conférence (aux cotés des Bâtonniers d’Aix-en-Provence et de Marseille) et du Professeur Perrier. Infos pratiques : Campus Aix-Schuman – Amphi Mistral Avec la participation d’Alain Chouraqui, Président de la Fondation du Camp des Milles – Mémoire et Éducation. Faculté de droit et de science politique d’Aix-Marseille-Université 3 Av. Robert Schuman 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Cuques Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-22T15:00:00 2022-03-22T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Faculté de droit et de science politique d'Aix-Marseille-Université Adresse 3 Av. Robert Schuman 13100 Aix-en-Provence Ville Aix-en-Provence lieuville Faculté de droit et de science politique d'Aix-Marseille-Université Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône

Faculté de droit et de science politique d'Aix-Marseille-Université Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aix-en-provence/

Conférence: Racisme et antisémitisme. Des pensées aux actes, jusqu’où va la liberté d’expression ? Faculté de droit et de science politique d’Aix-Marseille-Université 2022-03-22 was last modified: by Conférence: Racisme et antisémitisme. Des pensées aux actes, jusqu’où va la liberté d’expression ? Faculté de droit et de science politique d’Aix-Marseille-Université Faculté de droit et de science politique d'Aix-Marseille-Université 22 mars 2022 aix en provence Faculté de droit et de science politique d'Aix-Marseille-Université Aix-en-Provence

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône