Conférence “Racisme et antisémitisme dans le contexte géopolitique de 2024 : la France, L’Europe, le Monde Sciences Po Dijon, vendredi 22 mars 2024.

Conférence “Racisme et antisémitisme dans le contexte géopolitique de 2024 : la France, L’Europe, le Monde La ville de Dijon organise Le Mois de l’Égalité autour du 8 mars, Journée internationale des droits des femmes et du 21 mars, Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale. Vendredi 22 mars, 18h00 Sciences Po

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-22T18:00:00+01:00 – 2024-03-22T18:30:00+01:00

Fin : 2024-03-22T18:00:00+01:00 – 2024-03-22T18:30:00+01:00

Dans le cadre de la Semaine d’Education contre le racisme et du Mois de l’Egalité de la ville de Dijon, la LICRA Dijon invite à une soirée-débat, à Sciences Po Campus Dijon, 14 avenue Victor Hugo, Amphithéâtre Danube : ‘Racisme et antisémitisme dans le contexte géopolitique de 2024 : la France, l’Europe, le monde’.

Ouverture par Françoise Tenenbaum, présidente de la Licra Dijon, avec :

Véronique Nahoum-Grappe, anthropologue, Ecole des Hautes études en sciences sociales (EHESS)

Olivier Camy, enseignant chercheur en droit, Université de Bourgogne

Didier Leschi, Directeur de l’Office français à l’immigration et l’intégration (OFII)

Alain David, Collège international de philosophie, Licra.

Sciences Po 14, avenue Victor Hugo-Dijon Dijon 21000 La Gare Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

LICRA

Mairie de Dijon