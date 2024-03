Conférence Qui était donc Arthur Rimbaud ? Hôtel de Diane Fréhel, dimanche 14 avril 2024.

Conférence de Michel Gambs, ancien de l’Ecole de l’Air, devenu pilote et officier dans l’Armée de l’air, puis directeur dans un grand groupe d’électronique, voyageur du monde et toujours très investi dans le bénévolat.

Qui était donc Arthur Rimbaud ? poète et arpenteur du monde

Mais qui est donc Rimbaud, ce poète qui, à 20 ans, renonça à son étonnant pouvoir, qui rejeta la gloire certaine, pour rentrer dans l’obscurité totale et courir sur toutes les routes du monde ?

Le poète qui veut mettre la poésie au service de l’homme et de la société, à la recherche de visions permettant d’ouvrir de nouvelles perspectives sur le monde. Le précurseur du surréalisme, reconnu par André Breton, en raison de sa recherche de l’inconnu, de l’irrationnel et de sa révolte contre la société conventionnelle.

L’homme « aux semelles de vent » réaliste, positif, qui voyage sans bagages, souvent à pied faute de moyens, pendant 4 longues années par terre et par mer en Europe en Asie, au Moyen-Orient, pour oublier, trouver sa place, gagner sa vie.

L’aventurier, enfin, le trafiquant d’arme, le géographe avec les caravanes dans le désert somali et les boutres sur la mer Rouge, qui vit comme les locaux, une gueule de forçat, cheveux ras, peau boucanée qui parle arabe et fuit les Européens. L’homme attiré par l’inconnu qui va à l’extrême de ses capacités physique, toujours plus loin. Il y a du Monfreid, du Lotti, du Kerouac dans Arthur Rimbaud.

Inscription obligatoire par mail .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 17:00:00

fin : 2024-04-14 18:30:00

Hôtel de Diane Allée des Acacias

Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne rdvduroutin@gmail.com

