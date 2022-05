Conférence “Qui a peur des femmes photographes ?” La Châtre La Châtre Catégories d’évènement: 36400

Conférence “Qui a peur des femmes photographes ?” La Châtre, 4 novembre 2022, La Châtre. Conférence “Qui a peur des femmes photographes ?” La Châtre

2022-11-04 20:30:00 – 2022-11-04

La Châtre 36400 Par Sophie Payen, historienne de l’art, membre des musée de l’hart. Le Musée George Sand propose une programmation riche et variée toute l’année. Par Sophie Payen, historienne de l’art, membre des musée de l’hart. Musée GSVN

