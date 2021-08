Conférence « Qu’est-ce qu’une mélodie ? » Flers, 19 novembre 2021, Flers.

Conférence « Qu’est-ce qu’une mélodie ? » 2021-11-19 18:30:00 18:30:00 – 2021-11-19

Flers Orne

On l’appelle parfois « thème » ou « figure ». Avec le temps, elle peut devenir « cellule ».

Elle peut se suffire à elle-même ou engendrer un élément musical complémentaire, « second thème ». Nous verrons, avec Michaël Andrieu, conférencier et musicologue, comment une mélodie se construit, comment elle peut évoluer, comment elle peut générer un moment musical.

On l’appelle parfois « thème » ou « figure ». Avec le temps, elle peut devenir « cellule ».

Elle peut se suffire à elle-même ou engendrer un élément musical complémentaire, « second thème ». Nous verrons, avec Michaël Andrieu, conférencier et…

+33 2 33 66 48 88

On l’appelle parfois « thème » ou « figure ». Avec le temps, elle peut devenir « cellule ».

Elle peut se suffire à elle-même ou engendrer un élément musical complémentaire, « second thème ». Nous verrons, avec Michaël Andrieu, conférencier et musicologue, comment une mélodie se construit, comment elle peut évoluer, comment elle peut générer un moment musical.

dernière mise à jour : 2021-08-17 par