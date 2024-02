Conférence Qu’est-ce que l’écosocialisme ? Le Hangar Zéro Le Havre, mardi 20 février 2024.

Conférence Qu’est-ce que l’écosocialisme ? Le Hangar Zéro Le Havre Seine-Maritime

L’écosocialisme est un courant politique fondé sur une constatation essentielle la sauvegarde des équilibres écologiques de la planète et la préservation d’un environnement favorable aux espèces vivantes dont la nôtre sont incompatibles avec la logique expansive et destructrice du système capitaliste. La poursuite de la croissance sous l’égide du capital nous conduit, à brève échéance, à des catastrophes sans précédent dans l’histoire de l’humanité.

Mais en quoi cela consiste-t-il ?

L’écosocialisme fait une synthèse entre le meilleur de la théorie, de la pratique du socialisme et de l’écologie. Et en même temps, une critique du socialisme productiviste (de type social-démocrate ou soviétique) et de l’écologie de marché. L’écosocialisme est un projet de rupture avec les fondements de la civilisation capitaliste industrielle moderne. Il propose une nouvelle forme de vie, une nouvelle civilisation, fondée sur la solidarité entre les humains et le respect pour la nature.

Ces divers points seront traités lors de la visio-conférence par Michael Löwy.

Michael Löwy est un sociologue, philosophe marxiste et écosocialiste franco-brésilien. Il est directeur de recherche émérite au CNRS et professeur à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales. Ses écrits ont été traduits en trente langues. Il est également co-animateur du réseau écosocialiste international (2007) et l’un des initiateurs de la déclaration de Bélem en 2009.

Gratuit

Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@lehangarzero.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-20 18:30:00

fin : 2024-02-20



L’événement Conférence Qu’est-ce que l’écosocialisme ? Le Havre a été mis à jour le 2024-02-01 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie