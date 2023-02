CONFERENCE – QU’EN EST-IL DES MÉDICAMENTS « MIRACLES »?, 10 mars 2023, Béziers .

CONFERENCE – QU’EN EST-IL DES MÉDICAMENTS « MIRACLES »?

Rue Jeanne Jugan Béziers Herault

2023-03-10 18:00:00 – 2023-03-10

Béziers

Herault

Pharmacienne, Anne-Marie Rantet-Poux analysera quelques compléments alimentaires dits « médicaments miracles » proposés dans le maintien de la santé. Elle analysera leurs bienfaits et leurs risques, leurs avantages et leurs inconvénients et évoquera également les avancées de la recherche médicale et leur grand défi.

Sur réservation.

