Conférence – Quels sont les enjeux spirituels de l’intelligence artificielle ? Salle Georges Lemaire Bailly

Conférence – Quels sont les enjeux spirituels de l’intelligence artificielle ? L’intelligence artificielle se développe à une vitesse sans précédent et impacte tous les aspects de notre vie. Jeudi 25 avril, 20h30 Salle Georges Lemaire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-25T20:30:00+02:00 – 2024-04-25T22:00:00+02:00

Fin : 2024-04-25T20:30:00+02:00 – 2024-04-25T22:00:00+02:00

L’intelligence artificielle se développe à une vitesse sans précédent et impacte tous les aspects de notre vie. Pourtant, une dimension de son influence sur notre avenir est rarement, si ce n’est jamais évoquée par les experts : sa dimension religieuse. L’idée peut surprendre, mais les aspirations métaphysiques de Big Tech sont réelles et elles méritent toute notre attention. Quels sont les enjeux spirituels de l’intelligence artificielle ? C’est cette question que nous vous proposons d’explorer à l’occasion d’une conférence à la salle Georges Lemaire, le jeudi 25 avril 2024, de 20h30 à 22h. Participation libre, dédicace possible sur place.

Salle Georges Lemaire 1 rue des chenes Bailly Bailly 78870 Yvelines Île-de-France

