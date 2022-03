Conférence “Quels leviers pour une alimentation durable ?”, organisée par l’ADEME Evénement en ligne Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Evénement en ligne, le mercredi 30 mars à 11:15

Notre alimentation représente un quart de nos émissions de gaz à effet de serre. Si la transition alimentaire est indispensable, les motivations sont diverses et les chemins pour y parvenir sont nombreux. Comment mobiliser les citoyens/consommateurs pour réduire l’empreinte environnementale de leur assiette tout en améliorant sa composition nutritionnelle ? Qu’il s’agisse des filières ou des territoires, comment l’offre peut-elle accompagner le changement ? Avec l’intervention de : – Céline LAISNEY : AlimAvenir Directrice – Marie-Amandine LATOUR : Communauté de Communes du Grand Autunois-Morvan Responsable du pôle agriculture et circuits courts alimentaires – Sarah MARTIN : ADEME Coordination Alimentation Durable, Service Forêt, Alimentation et Bioéconomie – Bernard RUFFIEUX : Grenoble INP Professeur des Universités

