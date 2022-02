Conférence « Quelques clés pour comprendre l’art contemporain des années 70 à nos jours » Mairie de Paris Centre Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Conférence « Quelques clés pour comprendre l’art contemporain des années 70 à nos jours » Mairie de Paris Centre, 29 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le mardi 29 mars 2022

de 19h30 à 20h30

gratuit

Dans le cadre du programme « De la Culture avant toute chose », rendez-vous culturel hebdomadaire et gratuit, la Mairie de Paris Centre vous convie le mardi 29 mars à la conférence sur l’art contemporain de Isabelle Cocatrix. Comment approcher l’art contemporain ? Il suffit souvent de s’intéresser à la démarche de l’artiste pour mieux comprendre la finalité de son travail. C’est au travers de quelques oeuvres ayant marquées ces dernières décennies que nous étudierons ensemble les clés pour mieux appréhender et apprécier l’art contemporain. La Mairie de Paris Centre vous convie le mardi 29 mars à 19h30 en salle des mariages pour assister à cette conférence, présentée par Isabelle Cocatrix. Mairie de Paris Centre 2 rue Eugène Spuller Paris 75003 Contact : https://mairiepariscentre.paris.fr/ https://www.facebook.com/mairiepariscentre https://twitter.com/MParisCentre Art contemporain;Conférence

Date complète :

2022-03-29T19:30:00+01:00_2022-03-29T20:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Mairie de Paris Centre Adresse 2 rue Eugène Spuller Ville Paris lieuville Mairie de Paris Centre Paris Departement Paris

Mairie de Paris Centre Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Conférence « Quelques clés pour comprendre l’art contemporain des années 70 à nos jours » Mairie de Paris Centre 2022-03-29 was last modified: by Conférence « Quelques clés pour comprendre l’art contemporain des années 70 à nos jours » Mairie de Paris Centre Mairie de Paris Centre 29 mars 2022 Mairie de Paris Centre Paris Paris

Paris Paris