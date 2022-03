Conférence “Quelles aides pour rénover ma maison?” Mézières-en-Brenne Mézières-en-Brenne Catégories d’évènement: Indre

Mézières-en-Brenne

Conférence "Quelles aides pour rénover ma maison?" Mézières-en-Brenne, 6 avril 2022, Mézières-en-Brenne.

2022-04-06 18:00:00 18:00:00 – 2022-04-06

Mézières-en-Brenne Indre Mézières-en-Brenne Pour vous apporter des informations pratiques et transparentes, pour vous éviter tout abus de la part d’entreprises indélicates, pour vous informer au mieux sur la rénovation énergétique,

pour comprendre les aides disponibles,

Familles Rurales de Mézières -Saint-Michel-en-Brenne et l'ADIL (Association Départementale pour l'Information sur le Logement) répondront à vos interrogations au cours de cette réunion. krolicch@gmail.com +33 7 71 28 24 27

pour comprendre les aides disponibles,

Familles Rurales de Mézières -Saint-Michel-en-Brenne et l’ADIL (Association Départementale pour l’Information sur le Logement) répondront à vos interrogations au cours de cette réunion. ADIL

Mézières-en-Brenne

